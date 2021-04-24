В Україні вперше будуть виробляти дрони

Китайська фірма DJI збирається побудувати вже у майбутньому році в Україні завод з виробництва безпілотних літальних апаратів. У створення підприємства DJI вкладе 75 мільйонів доларів.

Розташовуватися майбутній завод буде у передмісті Ужгорода — селі Тарнівці. Це перший завод у Східній Європі, де збиратимуть дрони. Планується, що на заводі зможе працювати до 1200 співробітників, пише Мета.





DJI обрали Україну з кількох причин.

По-перше, тут спостерігається попит на безпілотні апарати. По-друге, через невисокий рівень зарплат у регіоні. По-третє, через вигідне географічне розташування. Із Закарпаття автори проекту збираються налагодити комерційні поставки по всій території Європи.