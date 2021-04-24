КИЕВ
03:27 		Брюссель
02:27
Москва
04:27
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


В Україні вперше будуть виробляти дрони

05 апреля, 15:00  Экономическая  Украина

Китайська фірма DJI збирається побудувати вже у майбутньому році в Україні завод з виробництва безпілотних літальних апаратів. У створення підприємства DJI вкладе 75 мільйонів доларів. 

 

Китайська фірма DJI збирається побудувати вже у майбутньому році в Україні завод з виробництва безпілотних літальних апаратів. У створення підприємства DJI вкладе 75 мільйонів доларів.

Розташовуватися майбутній завод буде у передмісті Ужгорода — селі Тарнівці. Це перший завод у Східній Європі, де збиратимуть дрони. Планується, що на заводі зможе працювати до 1200 співробітниківпише Мета.


DJI обрали Україну з кількох причин.
По-перше, тут спостерігається попит на безпілотні апарати. По-друге, через невисокий рівень зарплат у регіоні. По-третє, через вигідне географічне розташування. Із Закарпаття автори проекту збираються налагодити комерційні поставки по всій території Європи.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу