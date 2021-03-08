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Стали відомі умови отримання траншу МВФ

16 февраля, 09:39  Экономическая  Украина

 

Поки що місія МВФ завершилася без прийняття остаточного рішення. У Міжнародному валютному фонді очікують більшого прогресу на користь завершення 1-го перегляду програми stand-by в Україні.

 

МВФ, умови, вимоги, місія, рішення, кредит, транш, stand-by, Йосту Люнгман.

 

 

"Фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів і реформ, які є частиною угоди за програмою stand-by для дій влади. Обговорення було продуктивне, проте потрібен більший прогрес на користь завершення 1-го перегляду програми. Дискусії триватимуть", - розповів УНІАН постійний представник МВФ в Україні Йосту Люнгман.

 

Він додає, що дискусії в процесі роботи місії фокусувалися на:

 

- посиленні управління Національного банку;

 

- поліпшенні законодавчої і регулятивної підстави банківського нагляду та фінансового оздоровлення;

 

- заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі;

 

- законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства;

 

- заходах у секторі енергетики.

 

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