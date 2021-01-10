Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки

Морква стала продукт з найбільшою націнкою серед овочів. Вона демонструє найбільший ріст націнки впродовж останнього часу.

У листопаді 2020 року в українських супермаркетах в плодоовочевій категорії товарів найбільша націнка була на моркву. Показник всередньому становив 72%, повідомляє Еast-fruit.

Цікаво, що саме щодо моркви у овочівників було найбільше скарг, адже цьогорічні ціни на продукт в порівнянні з минулим роком в середньому знизилися на 60%.

На другому місці за рівнем доходності опинився столовий виноград. На ньому супермаркети також заробляли близько 72% щодо середньої оптової (закупівельної) ціни.

Третю позицію зайняли тепличні томати, на них супермаркети заробили в середньому 58% від закупівельної ціни. А от націнка на огірки була значно нижчою – лише 28%.

Також видання зазначає, що попри різке зростання оптових цін на яблуко в цьому сезоні, середня націнка на найдоступніше яблуко мереж супермаркетів становила 56%. На ріпчасту цибулю націнка становила 49%.