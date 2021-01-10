КИЕВ
07:39 		Брюссель
06:39
Москва
08:39
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки

08 января, 18:00  Экономическая  Украина

 

Морква стала продукт з найбільшою націнкою серед овочів. Вона демонструє найбільший ріст націнки впродовж останнього часу.

 

Морква, ціни, овочі, націнки, супермаркети, борщнабір

 

У листопаді 2020 року в українських супермаркетах в плодоовочевій категорії товарів найбільша націнка була на моркву. Показник всередньому становив 72%, повідомляє Еast-fruit.

 

Цікаво, що саме щодо моркви у овочівників було найбільше скарг, адже цьогорічні ціни на продукт в порівнянні з минулим роком в середньому знизилися на 60%.

 

На другому місці за рівнем доходності опинився столовий виноград. На ньому супермаркети також заробляли близько 72% щодо середньої оптової (закупівельної) ціни.

 

Третю позицію зайняли тепличні томати, на них супермаркети заробили в середньому 58% від закупівельної ціни. А от націнка на огірки була значно нижчою – лише 28%.

 

Також видання зазначає, що попри різке зростання оптових цін на яблуко в цьому сезоні, середня націнка на найдоступніше яблуко мереж супермаркетів становила 56%. На ріпчасту цибулю націнка становила 49%.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу