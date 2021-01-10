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Стало відомо скільки українці платитимуть за доставку газу

05 января, 09:00  Экономическая  Украина

 

Стало відомо, які нові тарифи на розподіл газу для усіх 43 операторів затвердив регулятор.

 

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4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів. Повідомляє Главком. 

 

Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. В середньому тарифи на розподіл газу в 2021 році зросли в 1,6 раза. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу – їм тарифи затверджує державний Регулятор – НКРЕКП.

 

Найбільший тариф встановлено для абонентів ТОВ «Газовик» – 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменший – 0,37 грн за кубометр на місяць – абонентам АТ «Київгаз».  Але для двох компаній тарифи знизилися – для ПрАТ «НГХП «Сірка» (Львівська обл., місто Новий Розділ) тариф став 1,37 грн (в грудні – 1,82 грн), для ТзОВ «Спектргаз» (Львів) – 2,82 грн (у грудні – 3,28 грн). 

 

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