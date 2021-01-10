Дві третини новостворених районів саботують передачу майна громадам

Партія «Пропозиція» вимагає посилити контроль над процесом передачі об’єктів комунальної власності з районного рівня у громади. Ситуація, що склалась довкола цього, кричуща та абсолютно неприпустима. Про це йдеться в заяві політичної партії «Пропозиція».

«Процес іде хаотично, безконтрольно та з порушенням чинного законодавства. 2/3 районів у країні або повністю саботують передачу, або передають винятково юридичних осіб, а майно залишають собі. Тож громади ризикують залишитися без майна та ресурсів», - йдеться в заяві.

У «Пропозиції» наголосили, за чинним законодавством районні ради зобов’язані передавати сільським, селищним та міським радам об’єкти спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також на баланс громад мають перейти усі бюджетні установи, розташовані на їх території. Ініціатором передачі може бути будь-яка сторона процесу.

«При цьому у законі чітко зазначено, що районні ради передають комунальні підприємства разом з їх майном. Райони не мають права залишати його собі і вимагати у громад гроші на утримання цього майна, оскільки субвенції на утримання установ йдуть саме у бюджети громад. Однак місцеве самоврядування вкотре намагаються відверто пограбувати, де-факто згортаючи децентралізацію. Це загрожує повною стагнацією будь-якого місцевого та регіонального розвитку по всій країні», - говорить у «Пропозиції».

У політичній партії назвали неприпустимим те, що центральна влада, яка ініціювала процес укрупнення районів, фактично самоусунулася від вирішення цієї проблеми.

«Більше того, саме представники «Слуг народу», які отримали більшість у районних радах, перебувають у перших рядах тих, хто саботує процес передачі майна та ресурсів громадам», - кажуть у політсилі.

«Пропозиція» вимагає від Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента України посилити контроль за процесом передачі майна від новостворених районів у комунальну власність громад.

«Вимагаємо оперативно реагувати на порушення прав громад і притягнути до відповідальності винних згідно з чинним законодавством», - сказано в заяві.

Також партія підкреслила про необхідність негайно прийняти закон про місцеві державні адміністрації, який перебуває на розгляді парламенту, з урахуванням усіх пропозицій від повноважних представників місцевого самоврядування і у найкоротші терміни завершити процес формування районних державних адміністрацій у новоутворених районах.

«Пропозиція» наголошує, що процес децентралізації повинен бути завершеним виключно за умови дотримання прав громад. Вони повинні отримати необхідне майно та ресурси для ефективної роботи в інтересах місцевих мешканців.