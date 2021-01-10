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Дві третини новостворених районів саботують передачу майна громадам

28 декабря, 14:00  Экономическая  Украина

Партія «Пропозиція» вимагає посилити контроль над процесом передачі об’єктів комунальної власності з районного рівня у громади. Ситуація, що склалась довкола цього, кричуща та абсолютно неприпустима. Про це йдеться в заяві політичної партії «Пропозиція».

Саботаж, передача майна громадам, райони, райради, партія Пропозиція, слуга народу

 

«Процес іде хаотично, безконтрольно та з порушенням чинного законодавства.  2/3 районів у країні або повністю  саботують передачу, або передають винятково юридичних осіб, а майно залишають собі. Тож громади ризикують залишитися без майна та ресурсів», - йдеться в заяві.

 

У «Пропозиції» наголосили, за чинним законодавством районні ради зобов’язані передавати сільським, селищним та міським радам об’єкти спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також на баланс громад мають перейти  усі бюджетні установи, розташовані на їх території. Ініціатором передачі може бути будь-яка сторона процесу.

 

«При цьому у законі чітко зазначено, що районні ради передають комунальні підприємства разом з їх майном. Райони не мають права залишати його собі і вимагати у громад гроші на утримання цього майна, оскільки субвенції на утримання установ йдуть саме у бюджети громад. Однак місцеве самоврядування вкотре намагаються відверто пограбувати, де-факто згортаючи децентралізацію. Це загрожує повною стагнацією будь-якого місцевого та регіонального розвитку по всій країні», - говорить у «Пропозиції».

 

У політичній партії назвали неприпустимим те, що центральна влада, яка ініціювала процес укрупнення районів, фактично самоусунулася від вирішення цієї проблеми.

 

«Більше того, саме представники «Слуг народу», які отримали більшість у районних радах, перебувають у перших рядах тих, хто саботує процес передачі майна та ресурсів громадам», - кажуть у політсилі.     

 

«Пропозиція» вимагає від Верховної Ради, Кабінету Міністрів  та Президента України  посилити контроль за  процесом передачі майна від новостворених районів у комунальну власність громад.

 

«Вимагаємо  оперативно реагувати на порушення прав громад і притягнути до відповідальності винних згідно з чинним законодавством», - сказано в заяві.

 

Також партія підкреслила про необхідність негайно прийняти закон про місцеві державні адміністрації, який перебуває на розгляді парламенту, з урахуванням усіх пропозицій від повноважних представників місцевого самоврядування і у найкоротші терміни завершити процес формування районних державних адміністрацій у новоутворених районах.

 

 «Пропозиція» наголошує, що процес децентралізації повинен бути завершеним виключно за умови дотримання прав громад. Вони повинні отримати необхідне майно та ресурси для ефективної роботи в інтересах місцевих мешканців.

 

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