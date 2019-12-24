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Вторник, 24 декабря 2019

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На Чернігівщині виготовляли небезпечну молочку і продавали під виглядом білоруських товарів

14:00  Экономическая  Украина

 

Недоброякісний сир і масло виготовляли на приватному молокопереробному заводі за межами Чернівецької області. Продавали продукції під  виглядом білоруських товарів під «кришуванням» службовця з державних контролюючих органів.

 

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За сприяння службовця одного з державних контролюючих органів, група осіб виготовляла у великих розмірах продукти, які є небезпечними для споживання. Зловмисники збували їх під виглядом товару білоруських торгових марок. Про це повідомляє Нацполіція.

 

Слідчі відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області спільно з обласним управлінням СБУ задокументували міжрегіональну злочинну діяльність з виготовлення та реалізації контрафактної молочної продукції. Середньомісячний оборот становив понад 60 тонн продукту на суму приблизно 8 мільйонів гривень.

 

Правоохоронці з’ясували, що група осіб виготовляла недоброякісний сир і масло на приватному молокопереробному заводі за межами Чернівецької області. Після транспортування до Чернівців низькосортну продукцію фасували в упаковку торгівельних марок Республіки Білорусь. Реалізація контрафактного товару здійснювалася через фізичних осіб-підприємців на одному з чернівецьких ринків.

 

За результатами дослідження зразків сировини Чернівецьким регіональним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації, встановлено, що продукція не відповідає вимогам державних стандартів України (ДСТУ) та містить сальмонелу і кишкову паличку. Вживання такого продукту несе пряму загрозу здоров’ю та життю людини.

 

Правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків за місцем виробництва, зберігання та реалізації фальсифікованої харчової продукції а також у помешканнях фігурантів. За результатами обшуків вилучено:

 

приблизно 7 тонн сиру твердого без маркування, який готувався для розфасовування під різними білоруськими брендами;

більше 4 тонн масла вершкового, готового для реалізації під брендом однієї з білоруських торгових марок;

 

Жодних документів, які б свідчили про походження, якість і склад вказаних харчових продуктів, у зловмисників не було. Вартість вилученої фальсифікованої продукції становить приблизно 2 мільйони гривень.

 

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) та частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

 

 

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