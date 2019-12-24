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Укрпошта планує продати 800 об"єктів нерухомості, - Владислав Криклій

00:00  Экономическая  Украина

 

Зокрема, 17 баз відпочинку та будівель в аварійному стані перебуває на балансі Укрпошти. Щороку  витрачає близько 10 млн грн на сплату податків, комунальних послуг та охорону для таких обєктів. Всього Укрпошта планує реалізувати 800 об’єктів нерухомості.  Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

Владислав Криклій, бази відпочинку, Міністр інфраструктури, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, держкомпанії, держпідприємства, Prozorro, Продажі, Владислав Криклий, базы отдыха, Министр инфраструктуры, генеральный директор Укрпочты Игорь С

 

Укрпошта оголосила відкритий тендер на закупівлю послуг із незалежної оцінки нерухомого майна для визначення справедливої ринкової вартості 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис кв. м.

 

«В Укрпошти 1,3 мільйона квадратних метрів нерухомості й багато її знаходиться в центрах великих міст або на березі Чорного моря, де велика вартість землі. І 10% цих об’єктів непридатне для ефективного використання. що зовсім не сприяє розвитку Укрпошти як логістичної компанії. Більше того, кожен рік ми витрачаємо майже 10 млн грн на їх утримання. Ці ресурси повинні працювати на компанію, а не приносити збитки. Всі отримані гроші ми плануємо інвестувати в інфраструктуру і будівництво нових автоматизованих сортувальних центрів», - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

 

Тепер із прийняттям Верховною Радою за поданням Кабміну змін у закон про перелік держкомпаній, що не підлягають приватизації, та вилучення із цього списку Укрпошти, продаж непрофільного майна стало можливим.

 

«Наша позиція – максимальна ефективність держпідприємств. Укрпошта має здобутки - вони навчилися заробляти на здачі в оренду майна. Цього року очікуємо 69 млн грн. Можливість продавати непрофільне майно - наступний крок. Сподіваюся, що незалежний оцінювач і відкритий тендер дозволять зробити це максимально прозоро», - сказав Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

Визначена оцінювачем вартість буде використана в якості стартової, а продаж нерухомості буде здійснюватися виключно на конкурентних засадах через проведення відкритих електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі.

 

За умовами тендеру серед кваліфікаційних вимог до оцінювача:

 

- виконання аналогічних послуг з оцінки майна для не менше, як для 300 об’єктів оцінки,

 

- міжнародний сертифікат, що підтверджує кваліфікацію в сфері оціночної діяльності (RICS або MRICS або REV тощо),

 

- сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий у встановленому українським законодавством порядку.

 

Стартова ціна закупівлі складає 2,5 млн грн з ПДВ.

 

Із умовами тендеру можна ознайомитися за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-21-003178-b

 

Укрпошта має в своєму портфелі понад 1,3 млн кв. м нерухомості, із яких 132 тис. кв. м не використовуються в господарській діяльності.

 

 

 

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