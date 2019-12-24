За листопад промисловість впала на 7,5% — Держстат

В Україні продовжується падіння промислового виробництва. За підсумками листопада 2019 року промисловість впала на 7,5% проти обсягів виробництва у листопаді попереднього року. Такі дані наводить Державна служба статистики України.

Водночас за даними Держстату, проти показників жовтня 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 4,6%.

Річне падіння промислового виробництва найбільшим було у сфері енергетики — на 9,3%. Також суттєво скоротилися обсяги виробництва інвестиційних товарів — на 9,1%.

Водночас у Держстаті зафіксували зростання виробництва хімічної продукції — на 34% та меблів — на 1,5%. Решта категорій промислової продукції зазнали падіння.

Індекс промислової продукції — показник обсягу промислового виробництва країни, який вимірюється як середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару.

Розрахунок базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-представників і структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік.

Нагадаємо, що у 2018 році промислове виробництво в Україні зросло на 1,1%.