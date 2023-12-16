Україна стала просто заручницею внутрішньопарламентської американської кризи, - Рейтерович

Республіканці намагаються вписати внутрішні американські питання в законопроєкт щодо допомоги іншим країнам. Вони хочуть не просто збудувати стіну на кордоні з Мексикою, вони хочуть зробити міграційне законодавство більш жорстким, а демократи не можуть на таке піти – для них це принципове питання. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV.

Частина виборців Демократичної партії – це нащадки мігрантів, або тих, хто відносно нещодавно були мігрантами. Тому для демократів електорально не вигідно погоджуватися на законопроєкти, які будуть посилювати контроль за міграцією.

Ігор Рейтерович наголошує, що не варто робити поспішних негативних висновків щодо проваленого процедурного голосування в Сенаті. Американська система не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом. До того ж самі сенатори запевняли, що це не голоси проти України.

– Процедурне голосування – це один з інструментів Конгресу США щодо ухвалення законів. Щоб не виносити реально провальний документ, по якому немає згоди республіканців і демократів, влаштовують ось такі процедурні голосування.

Сенатори тоді дивляться, скільки парламентарів готові підтримати той чи інший законопроєкт. Тут так само було зрозуміло, що документ про пакет допомоги навряд чи знайде необхідну кількість голосів, – розповів Ігор Рейтерович.

Тепер розпочнуться переговори щодо пошуку компромісів. До речі, сам президент Байден наголосив, що Білий дім готовий до певних поступок.

Своєю чергою лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зауважив, що республіканці блокують надання допомоги Україні і при цьому навіть не можуть представити пакет прикордонних заходів, який би міг пройти через Сенат.

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, республіканці маніпулюють цим збірним законопроєктом, бо хочуть фінансування своїх вимог. Але ж демократи готові до пошуку компромісів, готові деталізувати пункти документа. І врешті може статися так, що цей шантаж з боку республіканців може обернутися проти них самих, демократи і частина поміркованих республіканців розроблять конкретний план і винесуть його на обговорення в Сенаті. Тоді решті членам Республіканської партії не буде куди дітися.

Нам думку політичного експерта, після процедурного голосування у Сенаті почнеться справжня робота.

Ігор Рейтерович не вбачає якогось злого умислу, щоб начебто не продовжувати допомогу Україні. Політолог вважає, що Україна стала просто заручницею внутрішньопарламентської американської кризи. Адже в документі прописана допомога не лише Україні, а й Ізраїлю та Тайваню, а це вже інтерес самих республіканців.

– Більш того, ми стали заручниками внутрішньопартійної кризи республіканців. Там не всі такі принципові – є доволі помірковані, але й ті не знають, як подолати цю кризу, – наголосив експерт.