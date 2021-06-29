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Україна нескоро отримає План дій щодо членства в НАТО, - експерт

31 мая, 15:00  Политическая  Украина

Україна нескоро отримає План дій щодо членства в НАТО. Таку думку висловив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

 

Україна нескоро отримає План дій щодо членства в НАТО. Таку думку висловив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Я думаю, остаточно шансу отримати ПДЧ в НАТО ми не втратили, він завжди є. Просто для одних країн він швидший, а для інших – набагато довший. Цей план залежить від багатьох факторів, особливо від геополітики. Сьогодні геополітика нам дає розуміння того, що Україна нескоро може отримати  ПДЧ. 

 

Нещодавно з’явилися новини про те, що ми отримали оновлений пакет цілей щодо партнерства в НАТО, не членства, це різні речі – цей пакет стосується більше цілей щодо реформування наших оборонних", — сказав вінпише Україна 24.

 

 

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