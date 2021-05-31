“Європейський Шовковий шлях” відкриває нові можливості для України, - політолог

Україну офіційно долучили до проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях”. Офіційним послом цього проекту та уповноваженим представником Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку став народний депутат Вадим Івченко.

Політолог Владислав Дзівідзінський вважає, що офіційне долучення України до такої цікавої з точки зору культурного та економічного співробітництва ініціативи має гарні перспективи для подальшої європейської інтеграції нашої держави. Про це повідомляє УНН.

«Мотивом долучення України до цієї ініціативи може стати демонстрація бажання Європи залишити Україну у сфері свого впливу. І також продемонструвати Україні свою готовність (але поки що помірковану) щодо майбутньої інтеграції України в єдиний європейський простір. Очевидно, що Україна поки не готова ні до вступу до НАТО, ні до вступу до Євросоюзу, і сам Євросоюз відчуває достатньо непрості часи. Але втрачати Україну для Європи не можна, тому це гарна альтернатива продемонструвати зворотну відповідь на наше бажання європейської інтеграції, продемонструвати те, що Європа готова підтримати український зовнішній політичний вибір, залишити для себе можливість зворотного транзиту, залишити можливість відкритих інвестицій», — розповів Дзівідзінський.

На думку політолога, на шляху до глобальних планів і цілей, проект “Європейський Шовковий шлях” є більш ніж вдалим інструментом.

“У підсумку можу сказати, що при будь-якому способі реалізації це є позитивною ідеєю. Це чудова можливість для України розвиватися та інтегруватися”, — вважає Дзівідзінський.