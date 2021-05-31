Заяви президента на форумі Україна 30 мали політичний характер, - політолог

Заяви президента на форумі Україна 30 спрямовані на те, щоб заспокоїти українців і продемонструвати готовність України до відбиття в разі потреби зовнішньої агресії. Слова Володимира Зеленського мають більше політичний характер. Так вважає політолог Ігор Рейтерович.

«Це певний натяк, зокрема в бік РФ, на те, що Україна проти ескалації. Крім того, це посил в бік наших західних партнерів, що ми виступаємо за мирний механізм врегулювання ситуації на Донбасі. Тому президент і надалі робитиме подібні заяви, оскільки розраховує на дипломатичне вирішення питання», – пояснив він, передає Факти.

Коментуючи слова президента про світову війну, експерт також наголосив на тому, що це заява більше політичного характеру. Він припустив, що навряд чи країни Заходу прямо втрутяться у цей конфлікт, приславши своїх військових чи техніку для війни на боці України.

Ігор Рейтерович пояснив, що у такий спосіб президент певною мірою намагається показати, що Україну підтримує світова спільнота, і що іноді такі регіональні конфлікти можуть перерости у глобальні зіткнення, як це було під час Другої світової війни, яка від початку почалася між Німеччиною і Польщею.

Щодо ПДЧ в НАТО

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що дійсно, є значна частина європейських країн-членів НАТО, які виступають проти надання Україні ПДЧ. Вони це роблять як з точки зору ризику з боку так званої провокації РФ, так і через те, що у них є власні певні претензії до України, на що, наприклад, вказує позиція тієї ж Угорщини.

Але, за словами експерта, є й інша важлива складова, чому Україна не отримає Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

«Ми самі поки не готові до отримання цього плану. Адже протягом останніх двох років питання, пов’язані, до прикладу, з модернізацією української армії до стандартів НАТО, були пригальмовані з різних причин. Тому на сьогодні ми суттєво відстаємо від тієї ж Грузії, яка зробила багато кроків для того, щоб цей план отримати», - зазначив він.

Хоча Ігор Рейтерович не виключає, що Україні можуть надати певні попередні завдання або вимоги стосовно того, що потрібно зробити, щоб можна було говорити про отримання ПДЧ.

Щодо деолігархізації

На думку Ігоря Рейтеровича, у боротьбі з олігархами такий закон не допоможе. Крім того, політолог застерігає, що документ зможуть оскаржити у різних судах, зокрема і міжнародних, оскільки тут йдеться про дискримінацію певних людей за тими чи іншими критеріями.

«Якщо ми говоримо про деолігархізацію, то потрібно починати з двох дуже простих речей, про які говорять навіть самі представники великого бізнесу. По-перше, це реальна судова реформа, яка гарантуватиме верховенство права, в результаті чого зникне необхідність давати комусь хабарі.

По-друге, це закон про лобіювання. Адже він дозволить як великому, так і малому чи середньому бізнесу спокійно лобіювати свої інтереси, але робитимуть це абсолютно прозоро, відкрито і на рівних умовах», - пояснив політолог.

Водночас експерт переконаний: якщо ухвалити конкретний закон, у якому буде визначення поняття олігарха, то це вважатиметься дискримінацією і порушенням Конституції України.