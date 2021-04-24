Українці хочуть чесних і справедливих судів, - політолог

«В Україні божевільний суспільний запит на те, що ми називаємо одним

словом — справедливість. За великим рахунком, обидва Майдани в нашій країні й починалися як реакція на несправедливість влади, правоохоронців, чиновників і суддів. І саме суд залишається своєрідною "останньою надією" на відновлення справедливості. На жаль, в Україні це часто проходить по категорії надії обдуреної. І ми бачили це на нещодавній акції на підтримку Стерненка».



Кирило Сазонов підкреслює, що українці хочуть чесних і справедливих судів, пише Comments.ua.



«Розмови про незалежність цієї гілки влади і авторитетних іноземних експертів, яких слід залучити для цього — більше доля фахівців. Звичайний громадянин формулює простіше — суд повинен приймати справедливі рішення. І українцям байдуже, як влада цього досягне. Тому в протистоянні фактично суддівської касти та президента народ, звісно, підтримає главу держави. Тому що за нього голосували на виборах. А хто і як призначає суддів — більшості не зовсім зрозуміло. Зате зрозуміло інше — знайти справедливість в українському суді буває дуже непросто. Можливо, вибори суддів прямим народним голосуванням допомогли б повернути до них довіру. І, до речі, дали б їм реальну легітимність і незалежність від інших гілок влади», — резюмує експерт.