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Українці хочуть чесних і справедливих судів, - політолог

07 апреля, 13:00  Политическая  Украина

Ситуація навколо КСУ і взагалі судової системи показує, що Україна потребує одного у судовій системі – справедливості. А суд залишається останньою надією на її відновлення. Про це розповів політолог Кирило Сазонов.

Ситуація навколо КСУ і взагалі судової системи показує, що Україна потребує одного у судовій системі – справедливості. А суд залишається останньою надією на її відновлення

«В Україні божевільний суспільний запит на те, що ми називаємо одним
словом — справедливість. За великим рахунком, обидва Майдани в нашій країні й починалися  як реакція на несправедливість влади, правоохоронців, чиновників і суддів. І саме суд залишається своєрідною "останньою надією" на відновлення справедливості. На жаль, в Україні це часто проходить по категорії надії обдуреної. І ми бачили це на нещодавній акції на підтримку Стерненка»

Кирило Сазонов підкреслює, що українці хочуть чесних і справедливих судівпише Comments.ua.

«Розмови про незалежність цієї гілки влади і авторитетних іноземних експертів, яких слід залучити для цього — більше доля фахівців. Звичайний громадянин формулює простіше — суд повинен приймати справедливі рішення. І українцям байдуже, як влада цього досягне. Тому в протистоянні фактично суддівської касти та президента народ, звісно, підтримає главу держави. Тому що за нього голосували на виборах. А хто і як призначає суддів — більшості не зовсім зрозуміло. Зате зрозуміло інше — знайти справедливість в українському суді буває дуже непросто. Можливо, вибори суддів прямим народним голосуванням допомогли б повернути до них довіру. І, до речі, дали б їм реальну легітимність і незалежність від інших гілок влади», — резюмує експерт.

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