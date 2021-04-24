Перезавантаження влади для України є необхідним, - політолог

Новий суспільний договір, який влада готує для України, це лише слова, щоб підвищити рейтинг президента в очах міжнародних партнерів. Ні про які глобальні зміни у системі реформ йтися не може. Про це заявив політолог Олександр Кочетков.

"Влада може бути стратегічною, тобто, думаючою наперед. А може бути рефлексивною, тобто такою, що реагує на одномоментні подразники. Нинішня влада — рефлексивна гранично, її в цьому сенсі можна назвати політичною твариною, яка керується лише інстинктами. Причому, головними подразниками для неї виступають реакція зарубіжних партнерів і коливання рейтингу президента Зеленського", - каже політолог, пише Comments.ua.

На думку аналітика, нинішня рішучість щодо "п'ятої колони", недобросовісних суддів — це не більше ніж зусилля для підтримки президентського рейтингу через очевидне погіршення життя українців. А також спроба "виправитися" в умовах помітного невдоволення Заходу, перш за все США, в зв'язку зі "справою вагнерівців", складнощів у переговорах із МВФ та іншим.



"Ніяких глибоких, які зачіпають систему влади, реформ ми не бачимо, тільки імітація і зведення рахунків з неугодними. Тому ні про який новий суспільний договір мова не йде. Та й навряд чи в Офісі президента цілком розуміють, чому повне перезавантаження системи влади для України сьогодні є не просто назрілим, а життєво необхідним", — резюмує Олександр Кочетков.