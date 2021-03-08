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Політолог пояснив чому Зеленський повіз послів на Донбас

12 февраля, 14:00  Политическая  Украина

 

Зеленський розуміє, що потрібно об'єднувати емоцію з політикою. Саме тому  він поїхав з послами країн G7 в Донецьку область. Про це заявив політолог Володимир Фесенко. 

 

Політолог, Зеленський, Донбас, посли G7, Володимир Фесенко

 

 

"Зазначу, що це не перша така поїздка. Президент привозив на передову і співробітників міжнародних організацій, деяких своїх колег. Це правильна тактика. Потрібно показувати міжнародним лідерам, що відбувається на Донбасі. Одна справа — аналітичні довідки, новини, інша — власні враження, коли люди самі все бачать", — сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

 

Політолог пояснив, чому це допоможе Україні.

 

"Це тактильні відчуття, емоція, а ця емоція потім людей заряджає, і вони так чи інакше цю емоцію конвертують у реальну політику на підтримку нашої держави. Йдеться про людей, які приймають рішення або впливають на їх ухвалення. Це об'єднання суто раціональних оцінок, дипломатичних процесів з людською емоцією. Зеленський розуміє, що потрібно об'єднувати емоцію з політикою", — сказав він.

 

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