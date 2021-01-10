Уряд вже перебуває у перманентній кризі, яка згодом призведе до парламентської, - Костянтин Матвієнко

Головна причина невдач влади – у слабкому уряді. Про це заявив експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко висловив занепокоєння щодо урядової кризи в Україні під час круглого столу "Важкий високосний – із чим вступаємо у двадцяті роки XXI століття"

Експерт згадав, що днями було опубліковано рейтинг політиків року, де Зеленського було названо як політиком року, так і невдахою року. Матвієнко зазначив, що до рейтингу увійшли Зеленський, Разумков, Тимошенко, Порошенко, Медведчук, міністр Степанов і міністр Аваков, колишній прем'єр-міністр Гончарук, втім там немає чинного прем'єр-міністра Шмигаля. На думку Матвієнка, це свідчить про те, що нинішній уряд не розглядається ні експертним середовищем, ні соціологами, ні суспільством.

"Ми розуміємо, що уряд вже перебуває у перманентній урядовій кризі, яка згодом призведе до парламентської кризи, яка стосуватиметься затвердження тих чи інших законопроєктів, поданих урядом чи навіть президентом", – підкреслив він.

Також політолог додав, що всередині політсили "Слуга народу" зараз можна спостерігати певні суперечності, які стають дедалі сильнішими. Матвієнко зазначив – на деяких "слуг" є серйозні зовнішні впливи з-поза парламенту, і стоїть питання про те, що може виникнути ситуація передчасних виборів спочатку у парламенті. Аби уникнути такої ситуації, на думку експерта, необхідно призначити більш професійний і мотивований у розвитку країни уряд.