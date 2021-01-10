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Падіння рейтингу «слуг» - це тренд на наступний рік, – Тарас Семенюк

24 декабря, 13:00  Политическая  Украина

Рейтинг "Слуг народу" та Зеленського значно впав,  залишився його "зацементований" електорат. Але рейтинг продовжуватиме падіння. Про це сказав політолог Тарас Семенюк.

 

 

 

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«Таке падіння рейтингів "задаватиме певний тренд на 2021 рік"», - сказав він в ефірі 24 каналу.

 

За його словами, основна боротьба відбувається за 2 – 3 місце – між проросійською ОПЗЖ та "Європейською солідарністю", яка має проєвропейський вектор. Втім, поки немає обвалу рейтингу "Слуг народу", яке б свідчило про те, що інші партії їх наздоганяють. Але все ж, розрив невеликий.

 

Це має насторожувати як самого президента, так і партію. Це свідчить про те, що рівень довіри знизився. Якщо тобі не довіряють, то жодні правильні рішення не матимуть легітимності та підтримки народу. Рейтинг і далі падатиме,

– пояснив Семенюк.

 

Поки помітно, що Зеленському не вдається втримувати моноліт своєї партії. Також на це впливає і коронакриза та нечіткий план виходу із пандемії.

 

"Трендом наступного року буде також і зміна прем'єр-міністра на більш системного, міністра з досвідом, який зможе сформувати команду з професіоналів", – сказав політолог.

 

Проблемою є і те, що "Слуги народу" не можуть запропонувати кадрів. У цьому випадку їх доводиться "позичати". Це теж впливає на репутацію.

 

Скільки українців довіряє Зеленському у грудні: результати опитування читайте тут.

 

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