Падіння рейтингу «слуг» - це тренд на наступний рік, – Тарас Семенюк

Рейтинг "Слуг народу" та Зеленського значно впав, залишився його "зацементований" електорат. Але рейтинг продовжуватиме падіння. Про це сказав політолог Тарас Семенюк.

«Таке падіння рейтингів "задаватиме певний тренд на 2021 рік"», - сказав він в ефірі 24 каналу.

За його словами, основна боротьба відбувається за 2 – 3 місце – між проросійською ОПЗЖ та "Європейською солідарністю", яка має проєвропейський вектор. Втім, поки немає обвалу рейтингу "Слуг народу", яке б свідчило про те, що інші партії їх наздоганяють. Але все ж, розрив невеликий.

Це має насторожувати як самого президента, так і партію. Це свідчить про те, що рівень довіри знизився. Якщо тобі не довіряють, то жодні правильні рішення не матимуть легітимності та підтримки народу. Рейтинг і далі падатиме,

– пояснив Семенюк.

Поки помітно, що Зеленському не вдається втримувати моноліт своєї партії. Також на це впливає і коронакриза та нечіткий план виходу із пандемії.

"Трендом наступного року буде також і зміна прем'єр-міністра на більш системного, міністра з досвідом, який зможе сформувати команду з професіоналів", – сказав політолог.

Проблемою є і те, що "Слуги народу" не можуть запропонувати кадрів. У цьому випадку їх доводиться "позичати". Це теж впливає на репутацію.

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