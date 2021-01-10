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Спроба скасувати мовні штрафи це робота п’ятої колони, - Василь Яблонський

22 декабря, 15:00  Политическая  Украина

 

«Мовні» штрафи будуть гарантією виконання закону, а спроба їх скасувати - намагання мобілізувати електорат.  Про це заявив політолог Василь Яблонський.

 

«Мовні» штрафи, закон про мову, мовний закон, політолог, Василь Яблонський.

 

«В України є п’ята колонна, яка будь-яким способом намагається нівелювати набутки у мовній сфері. Спроба скасувати штрафи – це саме про це. Принаймні, це спроба нівелювати те, що забезпечить дотримання законодавства», - сказав Яблонський у коментарі «Слово і діло».

 

Експерт відзначив, що відтермінування дії закону про функціонування української мови у публічному просторі ще торік мало стати перехідним періодом підготовки сфери послуги до змін.

 

 «Чи готова сфера послуг? Очевидно, що спеціальний термін саме для цього й був запроваджений. Але якщо дію закону постійно пересувати і йти на всі ці примхи, то, очевидно, зрушень ніколи не станеться. Тому це ніщо інше, як спроба відкотити реформу за всяку ціну. Ми повинні розуміти, що це все робиться на догоду Росії та проросійських партій, які цей момент будуть використовувати», ? додав він.

 

Експерт пояснив, що мовне питання у цій ситуації використають для того, щоб мобілізувати антиукраїнський електорат.

 

«У будь-якому разі є люди, яким простіше уникати цієї теми і яким простіше залишити все, як є. Очевидно, що цю ситуацію використають певні політичні групи чи сили. Щоби мобілізувати певну категорію електорату», ? сказав політолог.

 

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