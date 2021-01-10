Після смерті Кернеса у Харкові треба провести нові вибори мера, - Фесенко

Останні 10 років Кернес був фігурою №1 у Харкові. Після його смерті, за законом, потрібно провести нові місцеві вибори. Ймовірно, вибори відбудуться і будуть запеклими. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

"Після перемоги він (Кернес, - ред) хоч і заочно, але отримав повноваження міського голови. Але, за законом, треба провести нові вибори. Вони відбудуться наступного року. За це ще треба депутатам парламенту проголосувати, щоб призначити ці повторні вибори. Чому я так кажу? Бо у нас була ситуація в Луцьку, коли пішов з життя мер міста Микола Романюк, але вибори не призначали декілька років", - сказав Фесенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку політолога, можуть бути різні сценарії розвитку подій.

"Але, найімовірніше, вибори відбудуться і будуть запеклими, тому що останні 10 років Кернес був фігурою №1 у Харкові, і у нього не було конкурентів. Явного фаворита немає, боротьба буде дуже конкурентною, гострою. Але кого б не обрали мером Харкова, він працюватиме з тією міською радою, де домінують представники партії Кернеса, вони й надалі впливатимуть на ситуацію в місті", - зазначив Фесенко.