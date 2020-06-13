В меморандумі з МВФ можуть бути неприємні сюрпризи, - Подорожній

Уряд виявився не готовим боротися з викликами, які постали перед українською економікою у зв’язку з пандемією. Ми можемо очікувати і на ріст безробіття, і на коливання курсу гривні. Кредит МВФ ситуацію не врятує, криза буде поглиблюватись.

«Прогнози для української економіки, на жаль, невтішні головним чином тому, що уряд не готовий сьогодні до тих викликів, які є. Можна поставити добрі оцінки тому, як уряд впорався з впровадженням карантину. Але вихід з карантину, запуск економіки у мене викликає занепокоєння», – каже Юрій Подорожній.

Експерт наголосив, що наразі немає чіткого розуміння як долати безробіття в країні.

«Закрилась велика кількість підприємств і вони закрились не просто на карантин. Дуже багато, хто не зможе уже відновитися», - говорить політолог.

Він наголосив, що попри прийняття рішення про виділення першого траншу кредиту МВФ сигнали, які йдуть з Фонду невтішні.

«Нам влада обіцяла, що як тільки Верховна Рада прийме «антиколомойський закон» ми одразу отримаємо кредит МВФ, але уже кінець травня і сигнали, і прогнози, які ми чуємо невтішні», - каже політолог.

На думку Юрія Подорожнього, те що не розголошуються умови меморандуму може свідчити, що там будуть неприємні сюрпризи.

«Нерозголошення умов меморандуму змушує задуматись, що ще пообіцяла українська влада за ці нещасні кошти іноземцям. Чому я називаю їх нещасними? Бо ми їх спрямовуємо або на споживання, або на віддачу боргів, які давно спожили. Ми вже відкрили ринок землі, прийняли кілька резонансних законів, що ще чекає наше суспільство? Думаю неприємних сюрпризів може бути багато», - говорить Юрій Подорожній.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня МВФ затвердив нову програму stand-by для України на $ 5 млрд, які країна отримає протягом 18 місяців декількома траншами. Перший транш складе $ 2,1 млрд, а не $ 1,9, як очікувалося раніше.

Також МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році з 7,7% до 8,2%.