Підсумки 2019: вигорання, турборежим та нехтування закону

Зміна влади не призвела до зміни курсу країни. І це одне з найважливішого, адже зміна стратегії дуже виснажлива. Таку думку виловив політолог-міжнародник Тарас Семенюк у своєму блозі для видання Ліга.

«Пройшла зміна влади, а не зміна курсу. І це важливо, бо зі зміною влади завжди йшла зміна стратегічного курсу держави, це виснажувало, створювало хаос, розділяло країну», - каже політолог.

Втім на його думку, в міжнародній політиці ми стали ще більш відомі через скандал з Трампом. Ми зайняли позицію невтручання і нейтралітету і як наслідок ми більше страждаємо і пожинаємо негативні плоди.

«ЗМІ США зробили з нас найбільш «корумповану країну», і ми далі мовчали, хоча могли навязати свою динаміку: вивести конфлікт на рівень інституцій, а саме, створивши міжпарламентську комісію. Це дозволило б вивести ситуацію в правове поле та зняти емоційну напругу», - каже експерт.

Він вважає, що «Україна гейт» показав слабкість і залежність деяких правоохоронних інституцій. Дзвінками з Банкової користувались не тільки «свої», але й західні партнери, які неодноразово вчили нас про незалежність, недоторканість інституцій, баланс влади та не втручання в роботу правоохоронних органів. Зеленському ця система далась в спадок і за збігом обставин, він отримав неблагородну роль розгрібати завали.

Нормандська реабілітація

Експерт наголошує, що нормандську реабілітацію всі чекали. «Нормадська четвірка» прокинулась з летаргічного сну зі зміною двох учасників: Макрон замінив Оланда а Зеленський Порошенка. І хоча Макрон не запамятався нічи окрім як те, що був господарем свята, от для Зеленського це було перше бойове хрещення, яке він пройшов.

«Звісно зустріч в Парижі не показала видимих і чітких результатів, їх і годі було очікувати, однак принаймні видно напрямок куди рухатись далі. Простим цей процес не буде», - говорить експерт.

В «Нормандському форматі» є різні підходи. Для Зекоманди це була мета і можливість щоб зустрітись з Володимиром Путіним. Для президента РФ «нормандія» лише інструмент для досягнення власних цілей, тобто посадити Київ за стіл переговорів з сепаратистами «ЛДНР». Позиція Кремля буде незмінною далі. Зеленському потрібно шукати інших шляхів, або йти на поступки, що є небезпечним для його рейтингу.

Внутрішня політика

Політолог говорить, що «Слуга народу» вже не моноліт, фрагментація фракції очевидна, тому буде тривати робота над єдністю в команді і все складніше буде її втримати. Головним завданням «слуг» буде зберегти підтримку населення.

«Поки вона тримається на персональному бренді Володимира Зеленського, однак це до того часу, поки не з’явиться перший публічний корупційний скандал повязаний з оточенням президента. Лише це завжди підточувало рейтинги Ющенка, Януковича, Порошенка», - говорить експрт.

За його словами, уряд Гончарука хоч і пропрацював мало часу, однак вже можна зробити перші висновки.

«Готовність йти на непопулярні реформи: створення ринку землі, велика приватизація, яку раніше обіцяли, але руки так і не дійшли, зниження тарифів мінімум на 400 грн, що є для громадян однією з головних вимог до влади. Правда потрібно знайти рішення та наростити промвиробництво на 7%, що виникло в наслідок непродуманої поліитики Нацбанку. Треба памятати, що наступного року Україні слід виплатити 13 млрд дол.США. кредитних боргів і економіка має дати ці кошти, щоб знову не перекриватись новими кредитами», - пише експерт.

Він вважає, що внутрішньо політичне джакузі України в 2020 році буде бурлити на повну. Багато розмов про дострокові вибори до Ради, але вони не вигідні Зеленському, тому що він не матиме вже монобільшості, прийдеться домовлятись з опонентами.

На його думку, роль олігархів та їх вплив на політику збережеться нам жити з цим ще довго.

«Рівень політичної культури в країні бажає кращого. Політики підлаштовуються під настрої людей і діють за принципом, що хочете почути? Ок, я вам це пообіцяю. Ми дуже швидко відмовляємось від тих кому довіряємо на виборах: Народний фронт, Самопоміч і Ляшко цьому приклад. Це свідчить про те, що багато політиків в яких цінності короткотермінові, радше антицінності, піддатливі на зміну знаків часу. Натомість маємо ставку робити на політиків, в яких цінності мають довшу протяжність в часі, а ніж хвилинні обіцянки популістів», - резюмує експерт.