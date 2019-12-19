Трампу оголосили імпічмент, він назвав це «маршем самогубств»

18 грудня Палата представників США проголосувала за початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Йому звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на українського колегу Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Дональд Трамп став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає", - повідомляє видання DW.

Трамп назвав спробу його імпічменту "війною проти демократії"

"Президенту оголошено імпічмент", - цитує спікерку Палати представників Ненсі Пелосі агенція АР. Пелосі назвала це "великим днем ??для Конституції Сполучених Штатів, але сумним для Америки, бо необачна діяльність президента вимагає від нас запровадження статей про імпічмент".

Тепер обвинувачення на адерсу Трампа має розглянути верхня палата Конгресу США - Сенат, більшість в якому мають республіканців. Як зазаначають оглядачі, найімовірніше, сенатори не підтримають імпічмент, і президент збереже свою посаду.

Трамп каже, що "не переймається"

Тим часом сам Трамп брав участь у мітингу у штаті Мічиган в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він назвав голосування за свій імпічмент "самогубчим маршем" для Демократичної партії. "Демократи з Палати представників США на чолі із божевільною Ненсі Пелосі затаврували себе вічним знаком сорому (...) Це ганьба", - кричав Трамп з трибуни на мітингу.

Як зазначає агенція AP, це був найдовший мітинг Трампа. Він тривав дві години і одну хвилину. Під час своєї тривалої промови він назвав дії демократів "незаконними" та звинуватив партію у демонстрації "глибокої ненависті та зневаги" до виборців. Також президент США почав заявляти, що саме демократи "втручалися у вибори в США" і "підривають американську демократію".

Потім Трамп заявив, що він "не переймається". Утім, він продовжував публікувати повідомлення у Twitter. За його словами, "така жахлива брехня радикальних лівих" нічого не дасть демократам. "Це атака на Америку і атака на Республіканську партію", - написав президент США.

Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.