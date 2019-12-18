Протести у Гонконзі: перед зустріччю лідерки країни з главою КНР поліція розганяла демонстрантів слізогінним газом

Вночі сталося кілька сутичок між поліцією і протестувальниками в Гонконзі. Демонстранти забирались в торговельні центр, робили підпали, перекривали дороги і розбивали світлофори молотками та кидали цеглу в силовиків. Поліція у відповідь застосувала слізогінний газ. Проц е повідомили в місцевій поліції.

Поліція Гонконгу 16 грудня заявила, що до антиурядових демонстрантів був застосований сльозогінний газ перед планованою на сьогодні зустріччю у Пекіні між лідеркою регіону Керрі Лам і головою Китаю Сі Цзіньпінем.

Протестувальники не виключають, що Лам на зустрічі з Сі Цзіньпіном може отримати від нього нові накази, що стосуються політичної кризи в Гонконгу, зокрема і щодо можливих змін у її кабінеті.

Керрі Лам заявила, що її пріоритетом є запобігання насильству та відновлення порядку за підтримки відкритого діалогу з громадськістю.

Керрі Лам зустрінеться із Сі Цзіньпінем в понеділок 16 грудня

Масові протести в Гонконзі тривають від червня. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів.

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Були випадки застосування вогнепальної зброї.

Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Люди тікали від арештів через каналізацію.

Сенат США одностайно прийняв два законопроєкти, спрямовані на захист прав людини в Гонконгу.





На місцевих виборах, які відбулися 24 листопада опозиціонери отримали переконливу перемогу.