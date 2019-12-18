КИЕВ
14:39 		Брюссель
13:39
Москва
15:39
Среда, 18 декабря 2019

Новости

14:00  Экономическая  Украина
Зеленський: питання продажу землі іноземцям буде винесене на референдум уже після відкриття ринку
13:10  Политическая  Украина
Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня
13:00  Социальная  Украина
12 в’язнів загинули внаслідок стрілянини в панамській в’язниці
12:00  Социальная  Украина
У Франції демонстрантів розганяли слізогінним газом
11:00  Социальная  Украина
Вбивство сина Соболєва: в організації замаху підозрюють 25-річного громадянина Росії
10:30  Политическая  Украина
Контррозвідка викрила у 2019 році 17 агентів спецслужб іноземних держав, - СБУ
10:00  Социальная  Украина
Новосад: ЄС планує збільшити фінансування Програму обміну студентами та викладачами Еразмус+
09:00  Экономическая  Украина
Гончарук анонсував старт нового оператора ГТС в січні 2020 року
08:30  Социальная  Украина
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС
08:00  Социальная  Украина
Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці
Все Новости
Прислать новость


Протести у Гонконзі: перед зустріччю лідерки країни з главою КНР поліція розганяла демонстрантів слізогінним газом

16 декабря, 10:33  Политическая  Украина

 

Вночі сталося кілька сутичок між поліцією і протестувальниками в Гонконзі. Демонстранти забирались в торговельні центр, робили підпали, перекривали дороги і розбивали світлофори молотками та кидали цеглу в силовиків. Поліція у відповідь застосувала слізогінний газ. Проц е повідомили в місцевій поліції.

 

Гонконг, протести, закон про екстрадицію, кері лам, Сі Цзіньпінем, поліція, слізогінний газ, слезоточивый газ, полиция, гонконг, закон об екстрадиции, протесты.

 

Поліція Гонконгу 16 грудня заявила, що до антиурядових демонстрантів був застосований сльозогінний газ перед планованою на сьогодні зустріччю у Пекіні між лідеркою регіону Керрі Лам і головою Китаю Сі Цзіньпінем.

 

 

Протестувальники не виключають, що Лам на зустрічі з Сі Цзіньпіном може отримати від нього нові накази, що стосуються політичної кризи в Гонконгу, зокрема і щодо можливих змін у її кабінеті.

 

Керрі Лам заявила, що її пріоритетом є запобігання насильству та відновлення порядку за підтримки відкритого діалогу з громадськістю.

 

Керрі Лам зустрінеться із Сі Цзіньпінем  в понеділок 16 грудня

 

Масові протести в Гонконзі тривають від червня. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів.

 

 

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Були випадки застосування вогнепальної зброї. 

 

Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Люди тікали від арештів через каналізацію. 

 

 

Сенат США одностайно прийняв два законопроєкти, спрямовані на захист прав людини в Гонконгу.


 

На місцевих виборах, які відбулися 24 листопада опозиціонери отримали переконливу перемогу.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу