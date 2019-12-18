Через лінію розмежування намагались перевести понад мільйон гривень готівкою

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з прикордонниками та працівниками СБУ зупинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії готівки.

Так, на КПВВ «Новотроїцьке» прибув автомобіль Toyota Camry, який прямував із Донецька до Маріуполя. В автомобілі знаходилось двоє жителів Донецької області. Під час огляду в пасажирки автомобіля виявлено та вилучено 1 млн. 189 тис. 700 грн. готівкою, які вона намагалася перемістити через лінію розмежування в прихованому вигляді в порушення п. 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 №92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

За даним фактом складені відповідні матеріали щодо притягнення правопорушниці до адміністративної відповідальності.