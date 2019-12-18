Поліція розслідує бійку депутатів у Верховній Раді (ВІДЕО)

Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку у Верховній Раді. Кулаки пішли в хід після засідання аграрного комітету. Спочатку почали тягатися депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець із екс-нардепом від «Свободи» Едуардом Леоновим. Потім долучилися і інші. Розслідуватиме справу про масову бійку Печерське управління поліції.

«За цим фактом наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 КК України 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча)», – заявила речниця прокуратури Надія Максимець.

За інформацією поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення від нардепа 9 скликання про тілесні ушкодження.

За словами Леонова, ініціатором бійки став нардеп від «Слуги народу».

Депутат від «СН» Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець перебуває у лікарні, підозрюється струс мозку.

«Слуга народу» називає бійку провокацією для дестабілізації у Раді та зриву законотворства.