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Поліція розслідує бійку депутатів у Верховній Раді (ВІДЕО)

11 декабря, 17:00  Политическая  Украина

 

Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку у Верховній Раді. Кулаки пішли в хід після засідання аграрного комітету. Спочатку почали тягатися депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець  із екс-нардепом від «Свободи» Едуардом Леоновим. Потім долучилися і інші. Розслідуватиме  справу  про масову бійку Печерське управління поліції.

 

бійка депутаів, аграрний комітет, чайківський, Андрій Богданець, Едуард Леоновий, Слуга народу, свобода, Євгенія Кравчук.

 

 «За цим фактом наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 КК України 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча)», – заявила речниця прокуратури Надія Максимець.

 

За інформацією поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення від нардепа 9 скликання про тілесні ушкодження.

 

За словами Леонова, ініціатором бійки став нардеп від «Слуги народу».

 

Депутат від «СН» Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець перебуває у лікарні, підозрюється струс мозку.

 

«Слуга народу» називає бійку провокацією для дестабілізації у Раді та зриву законотворства.

 

 

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