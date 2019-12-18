Ключовим на «норманській зустрічі» був не Донбас, а газ, - Подорожній

Межа компромісу Кремля – це заморожений конфлікт за контролю із Росії. Не дарма Народна рада, яка є парламентом окупаційної влада нещодавно ухвалила рішення про розширення своїх кордонів на всю територію Донецької області. Для української сторони межа компромісу – прямі перемовини з так званими “Л/ДНР” та вибори на Донбасі з особливим статусом.

Про це за підсумками «нормандської зустрічі» заявив експерт «Українського Центру суспільного розвитку» Юрій Подорожній.

«На жаль, ніхто не обговорював справжніх інтересів України: засудження агресора, виведення його військ, відновлення територіальної цілісності у кордонах 2013 року та компенсація за зруйнований Донбас. Такий мир можна було б вважати справедливим. Адже несправедливий мир, до якого схиляють Україну може стати причиною більш масштабної війни у майбутньому», - написав у своєму блозі для ІСТV Юрій Подорожній.

Він наголосив, що ключовою темою саміту стало не стільки завершення війни на Донбасі, скільки газове питання.

«Ключовими у цій зустрічі стали питання прямих поставок газу, продовження контракту з транзиту до Європи, а Донбас як гральні карти, які залежно від того, у чиїх руках та чи інша масть перетворюється у козирі чи шістки. А на двосторонній українсько-російській зустрічі, яка тривала півтори години, разом із президентами були присутні українські та російські енергетики – Юрій Вітренко, Олексій Оржель, Олексій Міллер та Олександр Новак. Це підтверджує центричність газового питання», - каже експерт.

Політолог наголосив, що різнилися і меседжі, які озвучили кожен з президентів. Президент України зазначив, що окрім того, відбудеться обмін полоненими до 31 грудня поточного року - під час переговорів погоджено додаткові зони розведення у трьох точках. Володимир Зеленський також зазначив, що не змогли домовитись щодо контролю кордону українською стороною. Окремо він наголосив, що не є предметом обговорення федералізація України та її унітарність.

«Втім Путін, який виступав останнім, наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, які передбачають внесення змін до конституції України щодо особливого статусу Донбасу. Також він особливо підкреслив необхідність проведення амністії та законодавче закріплення заборони на переслідування усіх учасників конфлікту», - зауважив політолог.

На його думку, розбіжність позицій показує, що до врегулювання конфлікту ще далеко, а норманська зустріч найбільше значення мала – як сам факт того, що вона відбулася.