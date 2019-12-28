Ідеї кращих подарунків на Новий рік Білого Щура 2020

Для когось вибір подарунка – це захоплива справа, а хтось тижнями може ламати голову, що ж подарувати і так не знайти оптимального варіанту. Ваші знання людей звісно можуть Вам підказати відповідь, що подарувати на Новий рік – 2020, та все ж таки наші ідеї можуть стати в нагоді.

Новий 2020 рік за східним календарем буде роком Білого Металевого Щура. Це означає, що під час вибору подарунків до Нового року перевагу варто надати речам таких кольорів: білого, кремового, молочного, сірого, сріблястого, рожево-сірого тощо. Також зверніть увагу на речі із символікою покровителя Нового року.

Подарунки на Новий рік умовно можна розділити на дві категорії.

До першої належать формальні подарунки, які дарують колегам, клієнтам та іншим людям, стосунки з якими приятельські або ділові, але не близькі.

Безпрограшним варіантом для таких новорічних подарунків завжди були дрібнички або «чергові» презенти (гарно упаковані солодощі, квіти, дорогий алкоголь). Однак Щура розцінює дрібнички як спробу схалтурити, а до солодощів байдужий.

У цьому році новорічні подарунки повинні нести практичну користь і виглядати надійними. Навіть дрібнички слід обирати корисні, оригінальні і красиво запаковані.

До другої категорії новорічних подарунків можна зарахувати подарунки родині, друзям та іншим близьким людям.

Для цього зазвичай вибирають цінні подарунки, які будуть служити вірою і правдою новим господарям багато років. Їх варто доповнити сувеніром із символікою Білого Металевого Щура, наприклад, свічкою або милом ручної роботи.

Перевагу в рік Щура варто надати корисним «домашнім» речам — одягу та аксесуарам для дому.

Універсальний подарунок на Новий рік — гроші або подарунковий сертифікат.

Ідеї подарунків на Новий рік для колег

Контейнер для обіду з внутрішніми відсіками і чохлом.

Канцтовари із символікою покровителя Нового року

Іменні авторучки.

Usb підставка-грілка для чашки.

Usb шнур або хаб незвичного кольору.

Килимок для мишки зі смішним фото колеги.

Флешка для телефону.

Навушники з підсвіткою.

Ліхтарик на голову.

Свічки або мило ручної роботи у формі Щура або з її зображенням.

Формочки для льоду незвичної форми.

Прищіпки на магнітах.

Чайний або кавовий букет.

Кишенькові грілки для рук.

Подарунки на Новий рік

Ідеї подарунків на Новий рік друзям

Книги або сертифікат на купівлю книжок у магазині.

Кухонний посуд.

Фляжка.

Рушники.

Скатертина.

Ковдра.

Гаджети (смартфон, планшет, навушники, квадрокоптер, ноутбук, фітнес-браслет).

Дорогі чаї або кава.

Термосумка.

Шампура.

Набір для пікніка.

Подарунок на Новий рік

Ідеї подарунків на Новий рік батькам

Піжами.

Кухонний посуд.

Рушники

Скатертини.

Ковдра.

Взуття.

Одяг (наприклад, термобілизна, махрові халати, теплі капці, спецодяг для роботи на дачі)

Путівка в санаторій, квитки до театру або кіно

Сумка, гаманець

Побутова техніка (наприклад, парова система, термопот, електричний віник, робот-пилосос, портативна грілка для рук).

Портрет батьків на полотні.

Ідеї подарунків на Новий рік чоловікові

Піжама.

Іменний рушник.

Наручний годинник.

Фітнес-браслет.

Шапка і шарф.

Чохли і кофри для техніки.

Рюкзак.

Гаджети або аксесуари до них.

Ідеї подарунків на Новий рік дружині

Піжама або нічна сорочка.

Шапка і шарф модного фасону або кольору.

Гаджети (смартфон, планшет, навушники, ноутбук, фітнес-браслет, робот-порохотяг).

Шуба.

Подорож.

Ювелірні вироби (наприклад, підвіски, брошки, сережки і каблучки).

Ідеї подарунків на Новий рік дітям

М’яка іграшка.

Ігри для приставки або комп’ютера, настільні ігри.

Книги, комікси, річна підписка на журнал.

Одяг (толстовки, футболки із символікою музичних груп або героями мультфільмів).

Сумка, рюкзак, гаманець.

Гаджети (смартфон, планшет, навушники, квадрокоптер, ноутбук, фітнес-браслет).

Дівчаткам — хутряний зайчик, заколочки, бантики, резиночки і косметика.

Хлопчикам — LEGO, набори хіміка, фізика, шпигуна, бінокль, підзорна труба.

Бомбочки для ванни.

Спортивний інвентар (гантелі, скейт, сноускейт, килимок для фітнесу, футбольний м’яч).

Похід на скалодром, у батутний парк, аквапарк.

Що не варто дарувати на Новий рік Білого Щура?

Речі, які не мають практичної цінності, тобто подарунки для галочки, некорисні і непотрібні.

На Новий рік близьким людям можна подарувати і нематеріальний подарунок. Наприклад, альбом з фотографіями найяскравіших моментів року, що минає, або відеоролик зі смішними сімейними сценками.

Актуальні й подарунки, зроблені своїми руками: перепічка, власноруч зшитий одяг та інше.