8 оригінальних рецептів закусок на Новий рік - 2020

Новорічний стіл не можливо уявити без закусок. Пропонуємо Вам рецепти страв, які приголомшать гостей та порадують близьких.

1. Холодні закуски: холодець зі свинини та курки на Новий рік

Ароматна, легка та ситна закуска потребує чимало часу на підготовчому й завершальному етапах приготування. Але оригінально прикрашений холодець стане центральною стравою закусочного новорічного столу. Комбінація м’яса курки та свинини створює незвичний, новий, чудовий смак, який оцінять гурмани та не тільки.

Складові:

половина курячої тушки;

1 свиняча рулька;

1 кг свинячих ніжок;

1–2 ріпчасті цибулини;

2 морквини;

2 лаврові листки;

5 зубчиків часнику;

сіль, перець.

Кількість порцій: 4.

Час приготування: 5 годин (без урахування замочування м’яса та застигання холодцю).

Приготування:

Рульку та ніжки попередньо замочити на 5 годин.

Ретельно очистити замочені інгредієнти.

Ніжки, рульку, курячу тушку скласти в каструлю й залити водою, щоб вона на 6–8 см покривала м’ясо.

Після закипання зняти жир і залишити варитися на повільному вогні, доки кістки не будуть легко відокремлюватися від м’яса (приблизно 4 години).

Почистити цибулю, моркву та додати в каструлю до м’яса десь за 2 години до закінчення приготування.

За 5 хвилин до зняття з вогню додати в бульйон лавровий лист.

Коли м’ясо буде готове, зняти з вогню й процідити бульйон.

Як тільки м’ясо охолоне, відокремити його від кісток, порізати на шматочки, поперчити.

Почистити, подрібнити часник і змішати з м’ясом.

Дістати відварену цибулю й дрібно посікти.

Відварену в бульйоні моркву нарізати фігурками.

Розкласти по глибоких формах м’ясо та овочі.

Залити форми бульйоном.

Коли бульйон охолоне, прибрати в холодильник до застигання.

2. Рулетики з лаваша: маленькі гарячі закуски на Новий рік

Начинка в лаваші відкриває величезний простір для кулінарної творчості, даючи змогу щоразу створювати новий варіант закуски. Ви можете використовувати різноманітні інгредієнти, комбінувати їх на свій смак, створюючи ситні або легкі закуски до Нового року. Таку страву оцінять не лише дорослі запрошені, але й діти. Далі пропонуємо простий рецепт із вареною ковбасою.

Складові:

1 ріпчаста цибулина;

1 кг картоплі;

150 г соняшникової олії;

2 яйця;

2 лаваша;

250 г молока;

250 г вареної ковбаси;

30 г вершкового масла;

петрушка;

сіль, перець.

Кількість порцій: 4.

Час приготування: 1 година.

Приготування:

Для приготування начинки помити та почистити картоплю й поставити варитися.

Поки готується картопля, почистити та подрібнити цибулю, обсмажити на сковороді у вершковому маслі.

Ковбасу натерти на крупній тертці.

Петрушку добре вимити й подрібнити.

Коли приготується картопля, додати дві третини молока та розтерти на пюре.

Додати в пюре ковбасу, цибулю, петрушку та ретельно вимішати.

Взяти лист лаваша, розстелити й викласти тонким шаром начинку.

Загорнути лаваш у рулет.

Розрізати його на шматочки завтовшки приблизно 1,5 см.

Збити в мисці яйця, додати молоко та добре перемішати.

На сковороді розігріти олію.

Порізані рулети вмочити в яйце та смажити на сковороді до утворення рум’яної скоринки.

Готові рулетики викласти на паперовий рушник.

Коли злегка охолонуть, викласти на блюдо, посипати посіченою зеленню та подати на стіл.

3. Фаршировані помідори «Дід Мороз» — оригінальні новорічні закуски

Поставте на новорічний стіл їстівного Діда Мороза! Така закуска створить відповідний настрій як на дитячій частині столу, так і на дорослій. Свіжий помідор і ситна сирна начинка — чудове доповнення будь-якого закусочного новорічного меню. А головне, «Діди Морози» готуються швидко та з великим задоволенням. Залучіть до процесу дітей, і приготування до Нового року запам’ятається їм надовго.

Складові:

200 г твердого сиру;

2 зубчики часнику;

10 помідорів;

4 ст. л. майонезу.

Кількість порцій: 5.

Час приготування: 30 хвилин.

Приготування:

Твердий сир натерти на дрібній тертці.

Часник почистити та подрібнити: натерти на дрібній тертці або пропустити через часничницю.

Змішати натерті сир і часник із майонезом.

Помідори помити, зрізати верхівки, акуратно видалити м’яку серцевину.

Нафарширувати помідори так, щоб начинка злегка виступала над поверхнею.

Викласти зверху зрізані верхівки та прикрасити кулькою з начинки.

Із сушеної гвоздики зробити очі, із зерняток граната — носики.

Домалювати бороду за допомогою майонезу.

4. «Котяче око» до Нового року — легкі закуски можуть дивувати

Чудовий варіант для господинь, які шукають швидкі закуски з оригінальною подачею. Нескладний рецепт, проста послідовність дій — з приготуванням впорається навіть початківець. Яскрава та вражаюча закуска прикрасить стіл на Новий рік, а освіжаючий і пікантний смак оцінять найвишуканіші гурмани.

Складові:

3 маслини;

2 зелених болгарських перці;

2 зубчики часнику;

2 яйця;

150 г сиру фета;

кріп.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: 30 хвилин.

Приготування:

Поставити варитися яйця.

Поки вони варяться, викласти в миску сир, розім’яти виделкою.

Почистити, подрібнити часник (на тертці або через часничницю).

Помити та дрібно порізати зелень кропу.

Додати в сир часник, кріп і добре вимішати до однорідної маси.

Перець помити, зрізати верхівку біля стебла, видалити зерна та перетинки.

Сирною начинкою вистелити перець зсередини, щільно притиснути її до стінок, залишаючи порожньою середину.

Почистити охолоджені відварені яйця.

Помістити яйце всередину начиненого перцю, додати начинку, щоб заповнити весь простір.

Поставити фаршировані перці в морозилку на 20 хвилин.

Охолоджені перці порізати кружальцями (приблизно по 4 штуки), викласти на блюдо.

Кожну маслину розрізати уздовж на 4 частини. Покласти чвертину в середину жовтка, формуючи «котячу зіницю».

5. Новий варіант фаршированих яєць

Вважаєте, що фаршированими яйцями нікого не здивуєш? Значить, ви ще не пробували начиняти перепелині. Мініатюрні холодні закуски мають незвичний, святковий та ошатний вигляд, до того ж чудові на смак. Якщо у вас є улюблені інгредієнти, використовуйте їх. Тим, хто бажає урізноманітнити смаковий досвід, рекомендуємо скористатися наступним новорічним рецептом.

Складові:

18 перепелиних яєць;

20 мл майонезу;

10 мл сметани;

10 мл лимонного соку;

10 г гірчиці;

половинки авокадо;

паприка, зелень, сіль.

Кількість порцій: 6.

Час приготування: 30 хвилин.

Приготування:

Поставити варитися яйця.

За цей час почистити та розім’яти авокадо.

Помити та дрібно порізати зелень.

Готові яйця охолодити, почистити, розрізати навпіл і вийняти жовтки.

Жовтки скласти в миску, розім’яти.

Додати авокадо, гірчицю, сметану, лимонний сік, майонез, сіль. Добре вимішати. Щоб суміш вийшла однорідною, краще розмішати її блендером.

Скласти начинку в кондитерський пакет.

Білки яєць викласти на блюдо.

Відрізати кінчик у пакета та вичавити суміш у білки.

Посипати блюдо зеленню та паприкою.

6. Криль на чипсах — здивуй гостей закускою на Новий рік!

Надзвичайно проста та неймовірно смачна закуска буде доречною як на святковому столі, так і на дружніх посиденьках. Для основи важливо вибрати м’які на смак чипси овальної вигнутої форми. Так ви сформуєте витончені мініатюрні порції, які легко брати руками. Фантазуйте з прикрасами, щоб зробити закуску відповідною до тематики Нового року!

Складові:

1 упаковка картопляних чипсів (маленька);

1 банка м’яса криля (маленька);

2 яйця;

100 г твердого сиру;

майонез, зелень, сіль за смаком;

листя салату.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: 30 хвилин.

Приготування:

Поставити варитися яйця.

Помити та подрібнити зелень.

Натерти сир на дрібній тертці.

Відварені яйця охолодити, почистити, порізати дрібними кубиками.

Змішати в мисці яйця, сир, зелень, майонез і вміст банки криля. Якщо необхідно, досолити.

На кожен шматочок чипсів викласти начинку.

Вистелити блюдо листям салату.

Красиво розкласти начинені чипси. Можна прикрасити половинкою маслини.

7. Незвичайна закуска на Новий рік: профітролі з рибним смаком

Якщо ви завзятий кулінар, напевно у вас є свій унікальний рецепт приготування профітролів. Скористайтеся ним, щоб отримати основу для закуски на Новий рік. Якщо ж вам необхідно приготувати її швидко, купіть готові профітролі без начинки. Як приготувати з них повноцінну страву, читайте далі.

Складові:

9 готових профітролів без начинки;

150 г м’якого вершкового сиру;

150 г червоної ікри;

200 г вершків (35 % жирності);

300 г слабосолоної форелі;

кріп.

Кількість порцій: 3.

Час приготування: 30 хвилин.

Приготування:

Вершки залити в блендер, збити на піну, перелити в окрему ємність.

У блендер покласти вершковий сир, дві третини форелі й теж збити, перекласти в окрему миску.

Потроху додати вершки, постійно помішуючи.

Додати червону ікру та знову вимішати.

Наповнити сумішшю кондитерський пакет і зрізати кінчик.

Зрізати верхівки у профітролів, наповнити за допомогою кондитерського мішка начинкою.

Викласти закуску на блюдо, прикрасити залишками форелі, кропом. Можна закрити зрізаними верхівками.

8. Канапе з червоною ікрою «Новорічна прикраса»

Максимально простий рецепт неймовірно красивої закуски до Нового року. Тривалість приготування залежить від того, чи хочете ви приготувати її самостійно від початку до кінця, або згодні скористатися готовим тістом. Фахівці з приготування листкового тіста не пропустять нагоду попрактикуватися в улюбленій справі. Тим, кому важливий швидкий результат, рекомендуємо купити заморожене тісто.

Складові:

0,5 кг листкового тіста;

1 банка червоної ікри;

1 ст. л. вершкового масла;

зелень кропу.

Кількість порцій: 6.

Час приготування: 40 хвилин.

Приготування:

Листкове тісто розморозити, поступово розгортаючи.

Вирізати з нього основи потрібного розміру та форми. Зручніше вирізати кружальця, але для святкового столу можна використовувати й більш складні фігури.

Розігріти духовку до 180–200 градусів.

Застелити деко пергаментним папером, викласти основи та поставити на випікання.

За цей час помити й подрібнити зелень кропу.

Через 20–25 хвилин вийняти випічку, обмазати вершковим маслом, обкачати в кропі.

Розкласти готові основи на тарілку, зверху викласти ікру.

Бонус до року Щура: чим загодити звірятко на Новий рік

Всі описані вище закуски чудово підійдуть до новорічного столу в рік Щура. Звичайно, навряд чи ви обмежитеся запропонованим меню. Пропонуємо врахувати особливості звірятка.

Щур всеїдний, але любить різноманітність. Постарайтеся організувати стіл на Новий рік із різних закусок, салатів, нарізок. Вважається, що тваринка любить прянощі. Подбайте про ароматну зелень і приправи на столі.

Рекомендуємо відмовитися від зайвої екзотики. Символ нового, 2020 року віддає перевагу простій, але ситній їжі. Сир і горіхи мають стати основними інгредієнтами страв. У крайньому разі поставте сир нарізкою, а ядра горіхів у кількох піалах на столі. Вони точно допоможуть завоювати прихильність покровителя майбутнього року.

Не відмовиться Щур і від солодкого. Тарталетки з варенням, профітролі з кремом, горіхове печиво — звірятко оцінить вашу фантазію. Але про це в іншому нашому матеріалі, присвяченому солодким закускам до Нового року.

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