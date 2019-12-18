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Среда, 18 декабря 2019

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Папа Римський скасував «папську таємницю» для справ про сексуальне насильство

07:00  Правовая  Украина

 

Секретність  приховувати випадки педофілії, перешкоджала слідству і призводила до мовчання жертв. Папа римський Франциск скасував «папську таємницю», яка застосовувалася у справах про сексуальне насильство з боку духовенства.

 

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Згідно з новим документом, інформація про подібні інциденти може піддаватися розголосу, коли зловмисникові пред’явлено звинувачення або розпочато судовий процес, повідомляє Радіо Свобода. 

 

Папа Франциск також збільшив до 18 років верхній віковий поріг, до якого Ватикан визнає порнографію дитячої. У попередньому виданні документа від 2010 року цей поріг становив 14 років.

 

Нові положення належить схвалити Конгрегації доктрини віри, яка в тому числі займається злочинами, вчиненими священиками-педофілами.

 

У 2001 році папа Бенедикт XVI ввів «папську таємну», вищу форму секретності в церкві для справ про сексуальне насильство з боку священиків. Ватикан наполягав на тому, що така конфіденційність необхідна для захисту недоторканності приватного життя жертви, репутації обвинуваченого і цілісності канонічного процесу.

 

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