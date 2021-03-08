Пенсійний вік для жінок зросте з 1 квітня

В Україні з 1 квітня 2021 року підвищать пенсійний вік для жінок. Пенсійний вік збільшиться з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить тих українок, які цьогоріч виходитимуть на заслужений відпочинок.

За старими правилами отримати виплату зможуть:

жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го до 31 березня 1961 року.

У 60 років у 2021 р. на пенсію вийдуть:

жінки, які народилися з 1 квітня 1961 року.

Рішення щодо поетапного підвищення пенсійного віку ухвалили ще в 2011 році. Відтоді щороку вимоги до віку жінок збільшуються на пів року. У підсумку вже 2021-го відбудеться останній етап підвищення. Важливо також зазначити, що і в 60 років зможуть вийти на пенсію далеко не всі українки. Для цього також потрібно виконати вимогу щодо стажу, вона щорічно збільшується на 12 місяців. Зараз на пенсію можуть вийти ті, хто має хоча б 28 років стажу.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи при наявності страхового стажу:

з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;

з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;

з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.