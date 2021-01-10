Стало відомо як правильно зустріти 2021 рік

Зустрічати рік Бика найкраще вдома, в колі рідних і коханих людей. Галасливі вечірки і дискотеки Бику не до душі.

Китайський гороскоп заснований на 12-річному місячному циклі і має велике значення для китайців. Вони вірять, що знак, який управляє роком, сильно впливає на долю і здоров'я всіх людей. Тому дуже важливо заручитися підтримкою китайського знаку і завоювати його довіру, щоб він допомагав людині у всіх починаннях.

Згідно з китайським східним календарем, кожен рік присвячений одному з дванадцяти тварин і одній зі стихій - Метал, Земля, Дерево, Вогонь і Вода. Також кожна тварина отримує свій колір. Порядок тварин по роках такий: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.

Яка тварина править у 2021 році

2021 рік буде роком Білого Металевого Бика. Китайці вірять, що тварина передає свої відмітні ознаки року, в який вона править. Знак гороскопу Бик володіє такими якостями, як рішучість, твердість, традиційність і працьовитість. Стихія Металу наділяє його залізною волею, а білий колір - упевненістю в собі.

Коли почнеться Рік Бика за східним календарем

Китайський Новий рік святкують в ніч на другий молодик після зимового сонцестояння. Новий рік в Китаї відзначають два тижні, щоб завоювати прихильність нового знака. Наступного року Рік Бика відзначається з 12 лютого 2021 року до 30 січня 2022. Попередні роки Бика були у 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 роках.

Яким буде рік Білого Металевого Бика

Наступний рік обіцяє бути спокійним, він пройде в роботі над собою. Бик любить чесних, відповідальність і працьовитих людей. Це впевнений в собі і спокійний знак, він не любить активність і зміни.

Перша половина року буде продуктивною, в цей час рекомендується приділити увагу своїй кар'єрі. У другій половині 2021 року займіться своїм здоров'ям і бережіть нерви - це час стресів.

Фінансовий прогноз на 2021 рік

2021 рік білого бика обіцяє стабільність у фінансах і успіх у бізнесі. Однак все залежить від вашої працьовитості. Бик не схвалює лінощі і легковажність. Чекати швидкого і легкого заробітку в цьому році не варто. Також не намагайтеся заробити нечесним шляхом, обманом і шахрайством - це може розгнівати Бика.

2021 рік буде вдалим для працівників фінансової, аграрної сфери, працівників сфери мистецтва, реклами і ЗМІ. Однак будь-які ризиковані кроки, кардинальні зміни персоналу та напрямків роботи, а також відкриття нових відділень в рік Бика може закінчитися невдачею.

Любовний гороскоп на 2021 рік

Білий Бик - дуже консервативний і відданий знак. Зради і легковажність в цьому році не приведуть ні до чого хорошого. 2021 рік вважається вдалим для укладення шлюбу, спільного проживання та народження дітей.

Однак пускати у своє життя когось Бик не любить, цей знак досить потайний. Тому нові знайомства і закоханості в цьому році пройдуть з труднощами.

Як зустрічати Новий Рік 2021

Зустрічати рік Бика найкраще вдома, в колі рідних і коханих людей. Галасливі вечірки і дискотеки Бику не до душі. На стіл найкраще подавати страви з овочів, м'ясо з картоплею, звичні новорічні салати, соління і консервацію. Для напою оберіть компот, морс, натуральний сік. Уникайте телятини і яловичини, оскільки це може образити Бика. Краще використовуйте інші види м'яса.

Щоб гідно зустріти Рік Бика, вибирайте одяг білих і світлих кольорів. Жінкам підійдуть легкі сукні, металеві прикраси і пояси, сріблясті сумочки і туфлі. Чоловіки можуть надіти бежевий костюм і білу сорочку. Уникайте червоного кольору в одязі, щоб не розлютити Бика.

Не забудьте також про прикраси самої ялинки. Символ року рекомендується прикрасити білими і синіми іграшками, фігурками тварин і шишок, золотистими і срібними вогнями. Від червоних іграшок краще відмовитися. Оптимальними прикрасами будуть будь-які іграшки у формі бика.

Діти, народжені в рік Бика

Бик наділяє дитину такими якостями, як слухняність і вихованість. Народжені у 2021 році діти будуть слухняними, самостійними, терплячими. Вони уникають скандалів і не бояться відповідальності.

Діти знака Бик вперті і твердолобі. Їм важко вчитися і запам'ятовувати нову інформацію. Вони рідко проявляють себе в мистецтві, але домагаються успіхів у спорті.