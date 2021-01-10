Житлово-комунально інспекції замало для наведення ладу у комунальній галузі, - експерт

«Це важливий крок, але цього замало для наведення ладу у комунальній галузі. Те, що певний орган має контролювати якість надання послуг – це нормально. У нас вже була така інспекція, куди можна було скаржитися, але цього недостатньо для задоволення інтересів людей. Справа в тому, що у багатоквартирних будинках мешкає близько 50% населення. І є фундаментальна суперечність між індивідуальним споживанням і колективною відповідальністю, яку нам нав’язують», - сказав Сергієнко у коментарі «Слово і діло».

Експерт додав, що має бути встановлений чіткий контроль за споживанням.

«Без того, щоб встановити чіткий контроль за споживанням у кожному домогосподарстві – жодна інспекція не допоможе. Тому фундаментальне завдання – це встановлення точного обліку послуг, яке споживає домогосподарство. Причому, на сучасному рівні, а не щоб просто контролери ходили», ? сказав він.

Сергієнко додав, що також повинні змінитися підходи до формування тарифної політики.

«Друга необхідна умова – це формування тарифу. Тому що коли він заснований на затратному принципі – це шлях у глухий кут, бо будь-яке поліпшення у будинку буде з’їдатися монополістами через намагання не втратити прибуток», ? пояснив він.