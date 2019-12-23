КИЕВ
18:20 		Брюссель
17:20
Москва
19:20
Понедельник, 23 декабря 2019

Новости

18:00  Политическая  Украина
Справа Шеремети: Антоненка залишили під вартою
17:00  Политическая  Украина
Вибори в ОТГ: лідирують «Слуга народу» і «Європейська солідарність»
15:00  Политическая  Украина
1500 людей загинули під час протестів в Ірані - Reuters
14:15  Социальная  Украина
Пенсійний фонд перерахував пенсії: середня сума підвищення складе дещо більше 41 грн
12:30  Социальная  Украина
В Україні досі є житлові будинки, в яких не підключено опалення
10:50  Социальная  Украина
Туман, ожеледиця і сильні пориви вітру: надзвичайники попереджають про погіршення погоди
10:00  Социальная  Украина
Пожежа в Одесі: оприлюднено висновок урядової комісії
09:30  Социальная  Украина
Мінський процес: одна група людей точно готова до обміну, доля решти вирішується
09:00  Социальная  Украина
Через пожежу в психоневрологічному інтернаті на Луганщині загинули 4 людини
08:00  Экономическая  Украина
Гончарук повідомив, що грального бізнесу під виглядом «лотерей» в Україні більше не буде
Все Новости
Прислать новость


Пенсійний фонд перерахував пенсії: середня сума підвищення складе дещо більше 41 грн

14:15  Социальная  Украина

 

Підвищення пенсій отримають 5 млн пенсіонерів. Однак суми зростуть не суттєво. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

 

Пенсійний фонд, перерахунок пенсії, підвищення, пенсіонери, виплати, Пенсионный фонд, перерасчет пенсии, повышение, пенсионеры, выплаты.

 

 Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2019 рік".

 

Розмір мінімальної пенсії за віком підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Крім того, перераховано 227,7 тисяч пенсій військовим пенсіонерам.

 

Загальна чисельність пенсіонерів, яким проведено перерахунок, - 9,4 млн. Із них для 5,8 млн підвищили пенсію. Переважна більшість, 5 млн 610,6 тис. пенсіонерів, отримають підвищення до 100 грн. Понад 700 грн підвищення отримають 18 тисяч осіб. Середня сума підвищення - 41,25 грн.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу