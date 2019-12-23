Пенсійний фонд перерахував пенсії: середня сума підвищення складе дещо більше 41 грн

Підвищення пенсій отримають 5 млн пенсіонерів. Однак суми зростуть не суттєво. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2019 рік".

Розмір мінімальної пенсії за віком підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Крім того, перераховано 227,7 тисяч пенсій військовим пенсіонерам.

Загальна чисельність пенсіонерів, яким проведено перерахунок, - 9,4 млн. Із них для 5,8 млн підвищили пенсію. Переважна більшість, 5 млн 610,6 тис. пенсіонерів, отримають підвищення до 100 грн. Понад 700 грн підвищення отримають 18 тисяч осіб. Середня сума підвищення - 41,25 грн.