В латвійському місті Вентспілс вітер зламав головну новорічну ялинку

В середу в Латвії вирував сильний вітер. Пориви сягали 27 метрів за секунду. В місті Вентспілс постраждала головна новорічна ялинка. Вітер зламав її під корінь. Фото опублікувало комунальне управління міста.
По всій території Латвії фіксуються випадки обривів дротів, в країні перебої з енергопостачанням.
На узбережжі Латвії вітер досяг 26 м/с і перекинув головну різдвяну ялинку міста Вентспілс.
Фотографії зламаного дерева опублікувало Вентспільске комунальне управління. На них видно, що стовбур ялинки переламався біля основи.
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