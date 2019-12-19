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Четверг, 19 декабря 2019

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В латвійському місті Вентспілс вітер зламав головну новорічну ялинку

06:00  Социальная  Украина

 

В середу в Латвії вирував сильний вітер. Пориви сягали 27 метрів за секунду. В місті Вентспілс постраждала головна новорічна ялинка. Вітер зламав її під корінь. Фото опублікувало комунальне управління міста.

 

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По всій території Латвії фіксуються випадки обривів дротів,  в країні перебої з енергопостачанням.

 

На узбережжі Латвії вітер досяг 26 м/с і перекинув головну різдвяну ялинку міста Вентспілс.

 

Фотографії зламаного дерева опублікувало Вентспільске комунальне управління. На них видно, що стовбур ялинки переламався біля основи.

 

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