Америка зробила Росії натяк у вигляді санкцій, - політолог

США всерйоз взялися за питання санкцій щодо Росії після приходу до влади адміністрації президента Джозефа Байдена. Політолог Ігор Рейтерович зауважує, що для України ці санкції – позитивний сигнал, адже ми давно говорили про такі обмеження.

«У дещо віддаленій перспективі ці санкції завдадуть значної шкоди безпосередньо економіці РФ. Коли ми говорили про санкції, які вводилися виключно в контексті України, казали, що вони мають бити по кишені Росії. От ці санкції по ній вдарять», - говорить політолог, , повідомляють Факти.

За його словами, питання в іншому – як Росія реагуватиме і чи не намагатиметься натиснути на Україну.

«Я думаю, що вони це робитимуть, адже все одно відмовляють в суб’єктності і вважають, що немає протистояння з Україною, а є протистояння з США», – пояснює Рейтерович.

Політолог зауважив, що Байден прив’язав такі санкції до України, щоб попередити РФ.

«Байден сказав, що США могли ввести набагато жорсткіші санкції і прив’язав це до України. Вони дають сигнал Росії: ви можете зупинитися і почати деескалацію. Якщо ви цього не зробите – будуть наступні кроки з нашого боку», - додає Рейтерович.

Росії можуть зробити боляче, вважає політолог, і це було помітно з реакції представників зовнішньополітичного відомства РФ.

«Але натяк прозвучав наступний: будете наступати в Україні – отримаєте більше покарання. Починаючи з відключення від SWIFT і закінчуючи речами, які пов’язані з веденням економічної діяльності РФ», – пояснює Рейтерович.