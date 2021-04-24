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Америка зробила Росії натяк у вигляді санкцій, - політолог

19 апреля, 11:00  Политическая  Украина

США всерйоз взялися за питання санкцій щодо Росії після приходу до влади адміністрації президента Джозефа Байдена. Політолог Ігор Рейтерович зауважує, що для України ці санкції – позитивний сигнал, адже ми давно говорили про такі обмеження.

США всерйоз взялися за питання санкцій щодо Росії після приходу до влади адміністрації президента Джозефа Байдена. Політолог Ігор Рейтерович зауважує, що для України ці санкції – позитивний сигнал, адже ми давно говорили про такі обмеження.

«У дещо віддаленій перспективі ці санкції завдадуть значної шкоди безпосередньо економіці РФ. Коли ми говорили про санкції, які вводилися виключно в контексті України, казали, що вони мають бити по кишені Росії. От ці санкції по ній вдарять», - говорить політолог, повідомляють Факти.

За його словами, питання в іншому – як Росія реагуватиме і чи не намагатиметься натиснути на Україну. 

 

«Я думаю, що вони це робитимуть, адже все одно відмовляють в суб’єктності і вважають, що немає протистояння з Україною, а є протистояння з США», – пояснює Рейтерович.

 

Політолог зауважив, що Байден привязав такі санкції до України, щоб попередити РФ.

 

«Байден сказав, що США могли ввести набагато жорсткіші санкції і прив’язав це до України. Вони дають сигнал Росії: ви можете зупинитися і почати деескалацію. Якщо ви цього не зробите – будуть наступні кроки з нашого боку», - додає Рейтерович.

 

Росії можуть зробити боляче, вважає політолог, і це було помітно з реакції представників зовнішньополітичного відомства РФ. 

 

«Але натяк прозвучав наступний: будете наступати в Україні – отримаєте більше покарання. Починаючи з відключення від SWIFT і закінчуючи речами, які пов’язані з веденням економічної діяльності РФ», – пояснює Рейтерович.

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