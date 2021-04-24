Через скорочення кількості районів звільнять 21 тис. службовців, - міністр

«Ми приділяємо цьому велику увагу. Що відбувається з рештою, і як проходить процес працевлаштування цих фахівців? В першу чергу, я хочу нагадати, що у нас утворено 1 469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і залюбки запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях. До речі, вони пропонують краще матеріальне забезпечення, ніж те, яке було раніше у службовців в районах», - пояснює міністр в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.



Тому, на його думку, професійні співробітники РДА стовідсотково будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій.



«Той прошарок бюрократів, який “штани просиджував” в РДА, має менше шансів на працевлаштування», - додав він.



За його словами, кількість службовців буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їх роботи повинна підвищуватися.